В Северном Медведкове накрыли подпольное казино

Сообщники арендовали квартиру на Широкой улице и устроили там незаконный игровой клуб. Обставили помещение со знанием дела: разместили столы с компьютерами, оборудование для азартных игр, сделали приглушённый свет.
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