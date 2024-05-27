ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В Северном Медведкове накрыли подпольное казино

В Северном Медведкове накрыли подпольное казино

Сообщники арендовали квартиру на Широкой улице и устроили там незаконный игровой клуб. Обставили помещение со знанием дела: разместили столы с компьютерами, оборудование для азартных игр, сделали приглушённый свет.

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