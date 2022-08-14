Формула E. Сеул. Мортара выиграл последнюю гонку сезона, Вандорн – 2-й, Деннис – 3-й

Пилот «Вентури» Эдоардо Мортара выиграл вторую гонку «Формулы E» в Сеуле. Второе место занял Стоффель Вандорн из «Мерседеса», завоевавший титул чемпиона мира, Джейк Деннис («Андретти») увидел клетчатый флаг вторым, но стал третьим из-за штрафа.
Пилот «Вентури» Эдоардо Мортара выиграл вторую гонку «Формулы E» в Сеуле. Второе место занял Стоффель Вандорн из «Мерседеса», завоевавший титул чемпиона мира, Джейк Деннис («Андретти») увидел клетчатый флаг вторым, но стал третьим из-за штрафа.
Свежие комментарии