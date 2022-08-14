Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Формула E. Сеул. Мортара выиграл последнюю гонку сезона, Вандорн – 2-й, Деннис – 3-й

Пилот «Вентури» Эдоардо Мортара выиграл вторую гонку «Формулы E» в Сеуле. Второе место занял Стоффель Вандорн из «Мерседеса», завоевавший титул чемпиона мира, Джейк Деннис («Андретти») увидел клетчатый флаг вторым, но стал третьим из-за штрафа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх