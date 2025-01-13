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Андрей Зарубкин

Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. Строили укрепрайоны. По словам Меркель перемирие нужно было для перевооружения Украины. Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.