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Укронаци меняют риторику: вместе с Западом им нужна передышка

Укронаци меняют риторику: вместе с Западом им нужна передышка

Вчерашние украинские ура-патриоты осознают, что победа на фронте даже не просматривается. Об этом в эфире видеоблога «БелТА» заявила находящаяся в Донецке адвокат и волонтёр Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Андрей Зарубкин
Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. Строили укрепрайоны. По словам Меркель перемирие нужно было для перевооружения Украины. Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
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