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Клопп о матче в 12:30 после паузы на сборные: «Просто смехотворно. Но если я скажу хоть слово, весь мир опять такой: «Снова он ноет»

Клопп о матче в 12:30 после паузы на сборные: «Просто смехотворно. Но если я скажу хоть слово, весь мир опять такой: «Снова он ноет»

«Ливерпуль» сыграет против «Вулверхэмптона» на выезде в 12:30 по местному времени (в 14:30 по московскому), хотя некоторые игроки команды только вернулись из расположения сборных.

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