WhatsApp, Telegram и другие иностранные мессенджеры запретили использовать в России государственным службам, банкам, операторам связи

С 1 июня 2025 года в России начинает действовать закон, ограничивающий использование иностранных мессенджеров государственными службами, банками, операторами связи, некредитными финансовыми организациями, крупными агрегаторами и интернет-платформами с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки.