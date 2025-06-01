WhatsApp, Telegram и другие иностранные мессенджеры запретили использовать в России государственным службам, банкам, операторам связи

С 1 июня 2025 года в России начинает действовать закон, ограничивающий использование иностранных мессенджеров государственными службами, банками, операторами связи, некредитными финансовыми организациями, крупными агрегаторами и интернет-платформами с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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