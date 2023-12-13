Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Украину от гитлеровцев освободили США, – американская пресса

Украину от гитлеровцев освободили США, – американская пресса

Политнавигатор Во время Второй мировой войны Украину от гитлеровцев освободила не Красная армия, а войска США, утверждается в публикации американского издания The Hill.

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Комментарии
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Karmadon
Правда не то, что правда, а то, выгодно считать правдой.
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1 час.
ШКИПЕР
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1 час.
Alex Nемо
А чего вы ожидали от пропагандистов партии возглавляемой чуваком от которого уже даже старческий маразм прячется в тени поближе к шизофрении и альцгеймеру...
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29 мин.

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