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Царьград

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176 тысяч тонн дизеля для России: Сеул уличили в подрыве поддержки Украины

176 тысяч тонн дизеля для России: Сеул уличили в подрыве поддержки Украины

Из Южной Кореи в Россию ушли танкеры под санкциями.Из портов Южной Кореи на российский Дальний Восток в июле и августе 2026 года ушло более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизельного.

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