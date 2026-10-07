176 тысяч тонн дизеля для России: Сеул уличили в подрыве поддержки Украины

Из Южной Кореи в Россию ушли танкеры под санкциями.Из портов Южной Кореи на российский Дальний Восток в июле и августе 2026 года ушло более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизельного.
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