Питер утер нос Ростову на «Газовике»: два гола воспитанников невского футбола принесли волевую победу «Оренбургу» в меньшинстве да «на флажке»

Первый перенос матча нового сезона, едва стартовавшего, обернулся в итоге еще и лихо закрученным сюжетом - «Оренбург» в меньшинстве одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1) в перенесенной из-за степной жары с середины дня на вечер встрече.
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