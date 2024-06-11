Ученые выяснили, что слоны обращаются друг к другу по именам

Группа международных исследователей-натуралистов обнаружила, что африканские слоны способны давать полноценные имена своим сородичам, чтобы привлечь их внимание и общаться с ними, сообщает Nature Ecology & Evolution.
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