Театр абсурда
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Театр абсурда

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Визит Ван И: Россия и Китай в очередной раз сверяют часы

Визит Ван И: Россия и Китай в очередной раз сверяют часы

В Москву с трёхдневным визитом прибыл Ван И, глава МИД КНР и руководитель Комиссии по иностранным делам ЦК КПК, отвечающей за безопасность.

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