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В Польше отметили прогресс в ремонте российского «Адмирала Кузнецова»

В Польше отметили прогресс в ремонте российского «Адмирала Кузнецова»

Прибытие экипажей палубной авиации Северного флота на крымский аэродром Саки для тренировок на наземном испытательном комплексе НИТКА может указывать на то, что был совершён прогресс в ремонте единственного авианосца России «Адмирал Кузнецов».

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