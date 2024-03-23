Работы по разбору завалов в «Крокус сити холле» продолжатся минимум несколько суток

Работы по разбору завалов в «Крокус сити холле» продолжатся минимум несколько сутокРазбор завалов в «Крокус сити холле» будет продолжаться несколько суток, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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