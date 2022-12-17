Жабер обыграла Радукану в выставочном матче в Абу-Даби

В Абу-Даби в рамках мужского выставочного турнира прошел матч между второй ракеткой мира Онс Жабер и чемпионкой US Open-2021 Эммой Радукану.

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