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Хавьер Тебас: «Рычаги сослужили «Барсе» хорошую службу в этом сезоне, но не в следующем. Они должны сократить расходы на зарплату»

Хавьер Тебас заявил, что экономические рычаги не помогут «Барселоне» в следующем сезоне. «Если она вылетит из Лиги чемпионов, то она получит меньший доход, но не станет выплачивать бонусы игрокам.

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