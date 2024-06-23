Владимирцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Ранним утром жители Владимира собрались у мемориала Вечного огня на площади Победы.Жители Владимира ранним утром почтили память погибших в Великой Отечественной войне, собравшись в 4:00 у мемориала Вечного огня на площади Победы.
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