Когда наши враги заявили, что надо ударить по одному объекту (позже вы поймёте, по какому), я сказала себе: "Интересно, все ли добрые русские люди подумали сейчас о то же, о чём думаю я? Мне кажется, что таки да: думают ОБ ЭТОМ ВСЕ, а вот сказать ОБ ЭТОМ вслух (ну, или написать) никто не хочет.
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