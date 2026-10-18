Когда наши враги заявили, что надо ударить по одному объекту (позже вы поймёте, по какому), я сказала себе: "Интересно, все ли добрые русские люди подумали сейчас о то же, о чём думаю я? Мне кажется, что таки да: думают ОБ ЭТОМ ВСЕ, а вот сказать ОБ ЭТОМ вслух (ну, или написать) никто не хочет.