Талая вода зашла на восемь автодорог в Новосибирской области

Общая протяженность переливов превышала километр, глубина составила до 20 сантиметров. Территориальное управление автодорог (ТУАД) Новосибирской области за минувшие сутки выявило и ликвидировало восемь переливов талых вод через дороги в Тогучинском, Искитимском и Карасукском районах.