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Талая вода зашла на восемь автодорог в Новосибирской области

Талая вода зашла на восемь автодорог в Новосибирской области

Общая протяженность переливов превышала километр, глубина составила до 20 сантиметров. Территориальное управление автодорог (ТУАД) Новосибирской области за минувшие сутки выявило и ликвидировало восемь переливов талых вод через дороги в Тогучинском, Искитимском и Карасукском районах.

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