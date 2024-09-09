США выразили поддержку покинувшему Венесуэлу оппозиционеру Гонсалесу

Главный оппонент президента Венесуэлы Николаса Мадуро оппозиционер Эдмундо Гонсалес по-прежнему остается лучшей «надеждой на демократию» в Венесуэле, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, 8 сентября сообщает El Mundo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии