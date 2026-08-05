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Дикая рыба или фермерская: что на самом деле продают под видом семги, форели, кеты и осетра

Дикая рыба или фермерская: что на самом деле продают под видом семги, форели, кеты и осетра

Дикая или фермерская рыба – этот выбор определяет вкус, цену и даже сезонность продукта. Мировой рынок отдал пальму первенства аквакультуре: в 2025 году хозяйства вырастили 104 млн т, обогнав океанский вылов на 12 млн.

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