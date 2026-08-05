Дикая рыба или фермерская: что на самом деле продают под видом семги, форели, кеты и осетра

Дикая или фермерская рыба – этот выбор определяет вкус, цену и даже сезонность продукта. Мировой рынок отдал пальму первенства аквакультуре: в 2025 году хозяйства вырастили 104 млн т, обогнав океанский вылов на 12 млн.