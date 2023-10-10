«Время первых!» на Ямале

«Время первых!» — это 30 стажеров из ямальских городов и поселков, 16 депутатов-наставников, пять месяцев упорного труда, встречи с интересными людьми и необычные экскурсии, десятки часов лекций и семинаров, создание нужных региону проектов по шести социально значимым направлениям.