Плотников близок к возвращению в СКА. У него контракт с ЦСКА до 30 апреля («Чемпионат»)

Нападающий ЦСКА близок к возвращению в клуб из Санкт-Петербурга, сообщает «Чемпионат». Недавно стало известно, что интерес к Плотникову проявляет хабаровский «Амур», однако хоккеист хочет играть в Москве или Санкт-Петербурге.
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