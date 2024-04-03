Плотников близок к возвращению в СКА. У него контракт с ЦСКА до 30 апреля («Чемпионат»)

Нападающий ЦСКА близок к возвращению в клуб из Санкт-Петербурга, сообщает «Чемпионат». Недавно стало известно, что интерес к Плотникову проявляет хабаровский «Амур», однако хоккеист хочет играть в Москве или Санкт-Петербурге.