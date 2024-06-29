Валерий Леонтьев появился в Москве

Валерий Леонтьев. Фото: boomboxpilot.ruНакануне вечером на московском корпоративе светская элита смогла насладиться незабываемым выступлением одной из самых ярких личностей российской эстрады – Валерия Леонтьева.
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