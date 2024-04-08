Начался монтаж мебели и оборудования в здании учебного корпуса на улице Юровская

Здание учебного корпуса возводится в районе Куркино по адресу: Юровская улица, владение 99. Новый учебный корпус рассчитан на 550 детей и войдет в состав образовательного комплекса ГБОУ «Школа №1298 «Профиль Куркино».
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