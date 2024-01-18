Таксисты пересядут на отечественные автомобили — одобрено Госдумой

В Комитете Госдумы по транспорту одобрен законопроект, в рамках которого субъекты Российской Федерации будут наделены правом устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, использующихся в такси.
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