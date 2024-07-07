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Политический директор Орбана спросил у Борреля о возможности ужинать без мандата

Политический директор Орбана спросил у Борреля о возможности ужинать без мандата

Политдиректор главы венгерского правительства Виктора Орбана Балаж Орбан отреагировал на претензии руководителя дипломатического ведомства Европейского Союза Жозепа Борреля по поводу того, что главе государства не позволяли посещать мероприятия ОТГ.

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