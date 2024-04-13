Музыкальные новости

Весна как-то неожиданно быстро вступила в свои права. Так неожиданно, что многие отечественные исполнители вспомнили, что лето уже не за горами и начали выпускать вполне себе солнечные танцевальные трек, погрузимся в музыкальные новинки и узнаем, что интересного представили исполнители на уходящей неделе.
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