Музыкальные новости

Весна как-то неожиданно быстро вступила в свои права. Так неожиданно, что многие отечественные исполнители вспомнили, что лето уже не за горами и начали выпускать вполне себе солнечные танцевальные трек, погрузимся в музыкальные новинки и узнаем, что интересного представили исполнители на уходящей неделе.