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Царьград

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Пентагон признал: Украина не вернется к границам 2014 года, заявил Цеков

Пентагон признал: Украина не вернется к границам 2014 года, заявил Цеков

Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков приветствовал слова главы Пентагона США Пита Хегсета о том, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично.

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