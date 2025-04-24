Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российский и американский лидеры хотят результатов от этих переговоров Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.
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