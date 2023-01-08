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Плющев о неудачах «Спартака»: «С юмором воспринимал статьи об удивительном тренере-авангардисте Гришине, который всех спасет»

Владимир Плющев считает, что ставка «Спартака» на Игоря Гришина была ошибочной.  Красно-белые проиграли 8 из 9 последних матчей и занимают 7-е место в Западной конференции с 49 очками в 48 играх.

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