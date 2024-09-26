В Киеве назвали фиаско поездку Зеленского в США

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в США похожа на фиаско. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
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