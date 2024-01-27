Я ж тебя зубами загрызу: загадочные убийства и живые мертвецы на вилле «Фиалка»

Русское издание бестселлера Масахиро Имамуры «Смерть среди бессмертных» открывается предисловием, в котором маститый детективщик Содзи Симада объясняет, почему вышедший в 2017 году дебютный роман никому не известного автора удостоился в Японии самых престижных жанровых премий и возглавил все основные ежегодные рейтинги остросюжетной литературы в стране.