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СВИБЛОВО

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  • Сергей Долгополов
    Давайте ещё к чему нибудь призовем ,пока эти не нормальные на самокатах убивают нас,ладно когда они сами калечатся,но...Самокатчики столк...
  • Сергей О
    Блин что делают 28000 пленных что сети не могут плестиВ Свиблове открыл...

Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

В этом году российская столица вновь проведет Московскую международную книжную ярмарку. Это мероприятие пройдет в нашем городе уже в 37-ой раз и сейчас, как и в прошлом году, его поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

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