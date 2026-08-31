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В Екатеринбурге дроны ВСУ ударили по жилым домам и логистическому центру

В Екатеринбурге дроны ВСУ ударили по жилым домам и логистическому центру

Жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге попали под беспилотную атаку ВСУ, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер 31 августа в мессенджере «Макс».

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