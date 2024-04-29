Киев подал заявку о приостановке Европейской конвенции по правам человека

Будни мужчин. Все что нам интересно

Постпредство Украины при Совете Европы подало в генеральный секретариат обновленную версию отступлений от соблюдения прав и свобод граждан на время военного положения, сообщает Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).