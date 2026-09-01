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Лапша быстрого приготовления. RT высмеял Минские соглашения в своём кафе «Горячая линия» на ВЭФ-2026

Лапша быстрого приготовления. RT высмеял Минские соглашения в своём кафе «Горячая линия» на ВЭФ-2026

Государственный телеканал Russia Today (RT) представил на Восточном экономическом форуме обновленное меню, где каждый пункт — от воды до десертов — превратился в политический мем.

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