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Хотя танки «Тигр I» и «Тигр II», безусловно, были грозными тяжелыми танками и более чем способными сойтись лицом к лицу с любым союзным танком, который они могли выставить на поле боя

Хотя танки «Тигр I» и «Тигр II», безусловно, были грозными тяжелыми танками и более чем способными сойтись лицом к лицу с любым союзным танком, который они могли выставить на поле боя

﻿﻿Хотя танки «Тигр I» и «Тигр II», безусловно, были грозными тяжелыми танками и более чем способны противостоять любому танку союзников, которые они могли выставить, они остаются одними из самых переоцененных танков Второй мировой войны.

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