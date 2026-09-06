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Людучин: «Новый сезон не последний для Овечкина. Пока доезжает до своего офиса, вряд ли его попросят уйти»

Людучин: «Новый сезон не последний для Овечкина. Пока доезжает до своего офиса, вряд ли его попросят уйти»

Бывший форвард «Спартака» Роман Людучин считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки и, возможно, будет играть в НХЛ и после предстоящего сезона, заявил в интервью «Матч ТВ» бывший форвард «Спартака» Роман Людучин.

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