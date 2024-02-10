ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ ПЕРЛА ПОЙМУТ ТОЛЬКО ПОСВЯЩЁННЫЕ: ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ РАЗГОВОРА ПУТИНА С КАРЛСОНОМ А правда в том, что Путин создаёт себе огромный отряд сторонников в самих странах Запада — пятую колонну защитников традиционных ценностей.
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону напугало Запад до такой степени, что там даже стали правду говорить.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕРГЕЙ Лютов
"При всём том русскому человеку в России смотреть и слушать своего президента в этот раз, простите за откровенность, но скучновато." - автор не далек и это реакция обычного либерала. Не знаю кто и как - я получил удовольствие от данного интервью.
Ответить
16 час.
Cветлана
Да многие получили удовольствие от этого инераью.. Путин говорит об элементарных вещах.. По идее понятных и так.. Но видимо понятных для действительно нормальных людей.. .. И слава Богу, что таких на планете ещё много осталось... Надеюсь он и позиция России будет услышана и понята...и это может остановить угрозу начала третьей мировой в горячей фазе...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии