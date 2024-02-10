Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону напугало Запад до такой степени, что там даже стали правду говорить.

"При всём том русскому человеку в России смотреть и слушать своего президента в этот раз, простите за откровенность, но скучновато." - автор не далек и это реакция обычного либерала. Не знаю кто и как - я получил удовольствие от данного интервью.

Cветлана

Да многие получили удовольствие от этого инераью.. Путин говорит об элементарных вещах.. По идее понятных и так.. Но видимо понятных для действительно нормальных людей.. .. И слава Богу, что таких на планете ещё много осталось... Надеюсь он и позиция России будет услышана и понята...и это может остановить угрозу начала третьей мировой в горячей фазе...