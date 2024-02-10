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Позитив для оптимистов

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    Да многие получили удовольствие от этого инераью.. Путин говорит об элементарных вещах.. По идее понятных и так.. Но ...Интервью Владимир...
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    "При всём том русскому человеку в России смотреть и слушать своего президента в этот раз, простите за откровенность, ...Интервью Владимир...

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону напугало Запад до такой степени, что там даже стали правду говорить.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону напугало Запад до такой степени, что там даже стали правду говорить.

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ ПЕРЛА ПОЙМУТ ТОЛЬКО ПОСВЯЩЁННЫЕ: ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ РАЗГОВОРА ПУТИНА С КАРЛСОНОМ  А правда в том, что Путин создаёт себе огромный отряд сторонников в самих странах Запада — пятую колонну защитников традиционных ценностей.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
&quot;При всём том русскому человеку в России смотреть и слушать своего президента в этот раз, простите за откровенность, но скучновато.&quot; - автор не далек и это реакция обычного либерала. Не знаю кто и как - я получил удовольствие от данного интервью.
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16 час.
Cветлана
Да многие получили удовольствие от этого инераью.. Путин говорит об элементарных вещах.. По идее понятных и так.. Но видимо понятных для действительно нормальных людей.. .. И слава Богу, что таких на планете ещё много осталось... Надеюсь он и позиция России будет услышана и понята...и это может остановить угрозу начала третьей мировой в горячей фазе...
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12 час.

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