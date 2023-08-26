Была ли потеряна Россия?

Его простить можно, человек больной, но не подонок-манкурт,пляшущий на костях наших предков, как сволочь конченая Михалев-Михуйлев. Вот где гной и гниль.

ФС

Фарид Сабиров

Царский режим однозначно противонародный. Как и сейчас дерьмократия купутананизм это название в современных реалиях больше подходит чем капутАлизм. И при царе и сейчас кучка жулья безнаказанно грабит нашу родину Россию. А оно нам народу НАДО. Нам надо думать о будущем России и потомков. А не грабить Родину.