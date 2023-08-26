Одно время много говорили про Россию, которую мы якобы потеряли, подразумевая под этим события начала 20-го века, революцию и приход к власти большевиков, крах Российской империи и создание на ее месте Советского Союза.
Была ли потеряна Россия?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Его простить можно, человек больной, но не подонок-манкурт,пляшущий на костях наших предков, как сволочь конченая Михалев-Михуйлев. Вот где гной и гниль.
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18 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Молодец мужик, не боится, правду- матку на показ выставлять. То то демократы кроют его, боятся смелых высказываний..
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16 час.
ФС
Фарид Сабиров
Царский режим однозначно противонародный. Как и сейчас дерьмократия купутананизм это название в современных реалиях больше подходит чем капутАлизм. И при царе и сейчас кучка жулья безнаказанно грабит нашу родину Россию. А оно нам народу НАДО. Нам надо думать о будущем России и потомков. А не грабить Родину.
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18 мин.
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