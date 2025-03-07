Психолог Дугенцова: обмен подарками связан с нейрохимическими процессами в мозге

Процесс преподношения или получения подарков — это крайне важно с точки зрения психики человека. Это не просто красивый жест — такие действия активируют систему вознаграждения и социального взаимодействия, вызывая физиологическую реакцию и меняя нейрохимические процессы в мозге, рассказала психолог Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.
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