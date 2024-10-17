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Фиксация расходов: часть вознаграждения или просто предельная величина?

Как известно, цена разбивается на две сущностные составляющие: вознаграждение, т.е. этакая признательность контрагенту за предоставление и ничем больше по сути не обусловленная (ну или трудом, если угодно), и возмещение расходов, т.

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