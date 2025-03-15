Александр Николаевич

С Ю Р Т У Ч Е К камуфляжный не плечах Верховнеого воспринимать нужно как в начале разгрома интервенции Запада на территории Чечни- "МОЧИТЬ В САРТИРАХ", а выпьем с вами, когда всех замочим! ТАК И БУДЕТ!!!