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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самитова-Галкина о легкой атлетике в России: «Международного соперничества не хватает. Нужны старты лучших против лучших»

Самитова-Галкина – олимпийская чемпионка Пекина-2008 в беге на 3000 м с препятствиями. – При этом российская легкая атлетика последние 10 лет вынуждена вариться, по сути, в собственном соку.

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