Байден назвал Си Цзиньпина другим именем

Global Look Press/Elizabeth Fraser/Us Army Американский президент Джо Байден во время выступления в Колорадо на мероприятии по энергетической программе назвал китайского лидера Си Цзиньпина другим именем.
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