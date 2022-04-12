В Госдуме предложили на десять лет запретить YouTube в России

https://antifashist.com/item/v-gosdume-predlozhili-na-desyat. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА Новости предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.
https://antifashist.com/item/v-gosdume-predlozhili-na-desyat. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА Новости предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.
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