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10 советов для тех, кто хочет всегда жить на солнечной стороне

10 советов для тех, кто хочет всегда жить на солнечной стороне

Простые трюки, позволяющие умножить количество поступающего света и даже темную комнату с окнами на север сделать просторнее и светлее  В типовой многоэтажке лишнее окно не «прорубить», естественного света никак не добавить.

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