10 советов для тех, кто хочет всегда жить на солнечной стороне

Простые трюки, позволяющие умножить количество поступающего света и даже темную комнату с окнами на север сделать просторнее и светлее В типовой многоэтажке лишнее окно не «прорубить», естественного света никак не добавить.
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