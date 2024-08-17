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Царьград

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"Шо…": Украинский мошенник перешёл на родной язык от неожиданного ответа актёра Сергея Маковецкого

"Шо…": Украинский мошенник перешёл на родной язык от неожиданного ответа актёра Сергея Маковецкого

Актёру Сергею Маковецкому звонили мошенники с предложением исправить его статью в "Википедии". От неожиданного ответа артиста украинский аферист на секунду перешёл на родной язык.

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Комментарии
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Л
Людмила
Молодец Сергей!!!! правильно!!!! а что стеснятся...так можно от своих родителей отказаться.... я только не пойму, с какого перепуга так облажалась Долина.
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13 час.
ТВ
Татьяна Ваулина
Про Долину, действительно очень удивительно!!! Что тут не так
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13 час.
MB
Marina Bubon
Да уж, мне тоже какая то гнида сказала - а шо такое?🤣🤣🤣
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9 час.

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