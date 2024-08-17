"Шо…": Украинский мошенник перешёл на родной язык от неожиданного ответа актёра Сергея Маковецкого

Л Людмила Молодец Сергей!!!! правильно!!!! а что стеснятся...так можно от своих родителей отказаться.... я только не пойму, с какого перепуга так облажалась Долина.

ТВ Татьяна Ваулина Про Долину, действительно очень удивительно!!! Что тут не так