Times: Британия может отправить беженцев в балканские страны

Возможность отправки мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, в балканские страны рассматривает Великобритания, сообщает 22 марта газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
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