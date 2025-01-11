Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

162 175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    №4 - это скорее всего не туалет, а просто хозяйственный сарайчик.26 Самых необычны...
  • НС
    №18 однажды с треском оторвётся и со свистом полетит вниз. Хорошо, если при этом не убьёт никого.26 Самых необычны...
  • Елена Милова
    Картинки никогда не бывают информативны. Почему не снять на видео свою работу , а сбрасывать дебильное фото из интерн...Простая швейная х...

Необычные применение вязаных салфеток для украшения интерьера в вашем доме! Идеи для вдохновения!

Необычные применение вязаных салфеток для украшения интерьера в вашем доме! Идеи для вдохновения!

Что может стать украшением для интерьера вашего дома - китайская ваза, дорогая мебель или может быть вы сами свяжите такие украшения? Пяльцы для вышивки, рогожка , салфетка ручной работы, часовой механизм и вот уже готовы оригинальные часы для вашего дома! Сколько нежности в этой паутине времени))) А так, можно найти еще одно применение для ваших вязаных салфеток - дорожка на стол и если связать небольшие мотивы и ими украсить сервировочные салфетки получится прекрасный комплект! Чудесное исполнение дорожки на стол! А как вам такой вариант скатерти на стол? Вот такой же вариант, но только его применили для покрывала на кровать))) Вот такое необычное применение вязаных салфеток можно увидеть на ажурном пледе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Т
Татьяна
Лепота!
Ответить
14 час.
Надежда Каштанова
Загляденье
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх