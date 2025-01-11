Необычные применение вязаных салфеток для украшения интерьера в вашем доме! Идеи для вдохновения!

Что может стать украшением для интерьера вашего дома - китайская ваза, дорогая мебель или может быть вы сами свяжите такие украшения? Пяльцы для вышивки, рогожка , салфетка ручной работы, часовой механизм и вот уже готовы оригинальные часы для вашего дома! Сколько нежности в этой паутине времени))) А так, можно найти еще одно применение для ваших вязаных салфеток - дорожка на стол и если связать небольшие мотивы и ими украсить сервировочные салфетки получится прекрасный комплект! Чудесное исполнение дорожки на стол! А как вам такой вариант скатерти на стол? Вот такой же вариант, но только его применили для покрывала на кровать))) Вот такое необычное применение вязаных салфеток можно увидеть на ажурном пледе.