Пугачева давно наговорила на статус иноагента. Пора торжественно вручить

Юрий Кот Пугачëву требуют признать иноагентом после еë слов о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".
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