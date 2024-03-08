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Пугачева давно наговорила на статус иноагента. Пора торжественно вручить

Пугачева давно наговорила на статус иноагента. Пора торжественно вручить

Юрий Кот   Пугачëву требуют признать иноагентом после еë слов о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".

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Комментарии
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Людмила Большакова
Эстафетную палочку приняли Долина и Бабкина и иже с ними.
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5 час.
Елена Засурцева
Таланты должны умирать молодыми, тогда их маразматическая старость не будет бросать тень на их достижения в молодости.
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58 мин.
ВераВерная
А вот с этого момента можно поподробней?
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26 мин.

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